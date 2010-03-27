Янукович пообіцяв розвивати театральне мистецтво

14:52, 27 березня 2010
Культура
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Все для комфортної сценічної роботи

Президент України Віктор Янукович привітав діячів театрального мистецтва і глядачів з Міжнародним днем театру. Про це повідомляє КорреспонденТ.

"Український театр - життєдайне джерело національного відродження, творчого пошуку та утвердження гуманістичних ідеалів, - вважає Президент. - Його буття пронизане духом корифеїв вітчизняної сцени - Михайла Старицького, Марка Кропивницького, братів Тобілевичів, Марії Заньковецької, Леся Курбаса, Соломії Крушельницької, Гната Юри , Амвросія Бучми, Мар`яна Крушельницького ... "

"Нинішнє покоління художників гідно примножує здобутки своїх видатних попередників. Самовідданість і подвижництво майстрів сучасної сцени, незважаючи на багаторічні проблеми в галузі культури, грають ключову роль в утвердженні гідного становлення української нації у світовому культурному просторі", - передає звернення Януковича його прес-служба.

"Запевняю вас, що буду піклуватися про те, щоб влада ефективно займалася розвитком театрального мистецтва, сприяла створенню умов для вашої плідної і комфортної сценічної роботи", - пообіцяв Янукович.

Президент побажав працівникам сцени здоров`я, щастя, високих творчих злетів, визнання і любові глядачів.

Як повідомлялося, 16 березня Президент України Віктор Янукович підписав закон про підтримку українського кіно, який звільняє український кінематограф від деяких податків.

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