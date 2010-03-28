Православні відзначають Вербну неділю

Православні християни сьогодні, за тиждень до Свята Світлого Христового Воскресіння - Великодня, святкують Вербну неділю.

Це свято ще називають Входом Господнім до Єрусалиму.

За християнським ученням, цього дня Ісус Христос, за кілька днів до своїх хресних страждань, в’їхав до Єрусалима. Люди, славлячи його, встеляли дорогу перед ним пальмовим листям.

В Україні пальмові гілки замінила верба. Це дерево здавна шановане серед українців, оскільки першим сповіщає про прихід весни і має цілющі властивості.

На Вербну неділю в усіх церквах відбувається урочистий обряд посвячення вербних гілок. Освячена гілка верби символізує перемогу життя над смертю - Воскресіння Господнє.