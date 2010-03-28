Уперше для огляду виставлено 24 плащаниці з собору Св.Воскресіння

Відкрилася виставка сакрального мистецтва

В Івано-Франківську відкрилася виставка сакрального мистецтва «Поклоняємось страстям Твоїм, Христе, і Святому Воскресінню». Про це повідомили УНІАН в дирекції Івано-Франківського краєзнавчого музею, де відкрито виставку. Вперше для загального огляду представлено твори з колекції Івано-Франківського кафедрального собору Святого Воскресіння УГКЦ, яку зібрав настоятель храму отець-митрат Юрій НОВИЦЬКИЙ. Значну частину колекції складають 24 плащаниці кінця XVIII - XX століть, які мають велику мистецьку цінність. Ініціатором виставки є завідувач відділу реставрації музею Валерій ТВЕРДОХЛІБ, який проводить реставраційно-консерваційні заходи для порятунку творів сакрального мистецтва.

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