Уперше для огляду виставлено 24 плащаниці з собору Св.Воскресіння
16:27, 28 березня 2010Культура
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Відкрилася виставка сакрального мистецтва
В Івано-Франківську відкрилася виставка сакрального мистецтва «Поклоняємось страстям Твоїм, Христе, і Святому Воскресінню».
Про це повідомили УНІАН в дирекції Івано-Франківського краєзнавчого музею, де відкрито виставку.
Вперше для загального огляду представлено твори з колекції Івано-Франківського кафедрального собору Святого Воскресіння УГКЦ, яку зібрав настоятель храму отець-митрат Юрій НОВИЦЬКИЙ.
Значну частину колекції складають 24 плащаниці кінця XVIII - XX століть, які мають велику мистецьку цінність.
Ініціатором виставки є завідувач відділу реставрації музею Валерій ТВЕРДОХЛІБ, який проводить реставраційно-консерваційні заходи для порятунку творів сакрального мистецтва.
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