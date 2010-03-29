Навпроти статуї Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро поставлять Діву Марію

Навпроти статуї Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро поставлять пам`ятник Діві Марії. 20-метрова статуя Марії буде зведена на іншому боці затоки Гуанабара, повідомляє CNL-NEWS.

Пам`ятник покровительці Бразилії, Матері Божій з Апаресиди, буде споруджений у парку міста Нітерой на Узгір`ї Бризу (Morro da Viracao), розташованого на висоті 310 метрів над рівнем моря. Навпроти цього місця з 1931 року стоїть 38-метрова статуя Христа-Спасителя.

Пам`ятник Діві Марії буде виготовлений з бронзи і викладений скляними пластинами, які відбиватимуть сонячне проміння різними кольорами.

Біля нього буде збудована також святиня, розрахована на 10 тисяч віруючих. Монумент буде повертатися до людей у процесі богослужінь.

Точний час відкриття пам`ятника поки що не відомий.

Вартість проекту становить 25 млн. доларів.