Андрухович презентує «цинамоновий» тур

30 березня о 15:00 у столичній книгарні «Є» (Лисенка 3, м.«Золоті ворота») відбудеться прес-конференція з нагоди виходу альбому «Цинамон» - спільної роботи письменника Юрія Андруховича та польського гурту «Karbido».

Автори альбому, що співпрацюють з 2005 року, цього разу звернулися до текстів зі збірки Андруховича «Екзотичні птахи і рослини», знайшовши для них несподівану музичну формулу — electro-music суміш традиційного радіоспектаклю з енергетикою пост-року. «Цинамон» є продовженням триптиху «Самогон. Цинамон. Абсент», перша частина якого вийшла в Україні у вересні 2008 і з успіхом була представлена в п’яти українських містах. До виходу «Цинамону» також приурочено промо-тур Україною, що проходитиме з 14 по 23 квітня. Прем’єра відбудеться в Івано-Франківську, Львові, Вінниці, Києві, Дніпропетровську та Одесі. З графіком перформансів можна ознайомитись тут.