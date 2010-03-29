У Києві презентували збірку лірики Ліни Костенко з аудіодиском

Учора, 28 березня, у Києві презентували книгу Ліни Костенко «Гіацинтове сонце», куди увійшли ті твори поетеси, які стали піснями Ольги Богомолець.

Про це повідомляє Літакцент.

Проілюстрував книгу відомий художник Іван Марчук. До книги також увійшли ноти пісень Ольги Богомолець та аудіодиск з піснями.

Ідея видання збірки з’явилася незвично: головній редакторці видавництва "Либідь" Світлані Головко ця книга наснилася. Згодом вирішили, що ідею варто втілити у життя. Коли на видання погодилися і Ліна Костенко, й Ольга Богомолець, у видавництві почали міркувати, хто ж має ілюструвати книгу. Вирішили одноголосно: Іван Марчук.

Як результат, "Гіацинтове сонце" має трьох авторів. За словами доньки Ліни Костенко, письменниці Оксани Пахльовської, кожен, хто працював над книгою, доклав максимум зусиль, так що між поезією, музикою й живописом у збірці – повна гармонія. "Ця книга – це дивовижна синергія слова, музики й живопису, де поезія інтерпретує живопис, живопис інтерпретує музику, і все разом це є мистецтвом", – каже пані Оксана.

Сама ж Ліна Костенко називає збірку справжнім подарунком. Письменниця зазначає, що певний час опиралася виданню, але тепер тішиться з того, що її свого часу таки вмовили.

"Почали видавати книгу Ольги Богомолець на мої слова. З`явився Іван Марчук, якого я страшно люблю як художника. Тоді хтось навіть пожартував, що ніколи не бачив стільки геніїв на квадратний метр", - розповіла Ліна Костенко про підготовку книги у видавництві "Либідь".

Нагадаємо, нещодавно "Либідь" видало книгу Ліни Костенко "Берестечко" з ілюстраціями Сергія Якутовича.