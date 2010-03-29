Кращі фільми Голландії останніх двох років у Києві

З 1 по 7 квітня в столичному кінотеатрі "Київ" пройде Фестиваль голландського кіно, у програмі якого – кращі фільми Голландії останніх двох років. Окрім підбірки з шести яскравих, непередбачуваних і таких, що запам`ятовуються картин, український глядач зможе побачити "Ніч голландського короткого метра" – шість годин професійного ігрового кіно, анімації та експерименту.

"Життя в один день"

Бенні й Джинні, любов і пристрасть, лише мить між дійсністю і потойбіччям –світом, де відчуття можуть тривати цілу вічність. Калейдоскоп плотських відносин, пошук, який може тривати нескінченно, – усе для того, щоб знайти один одного. Яскраве динамічне кіно з хорошим саундтреком і філософським навантаженням.

Режисер – Марк де Клое. У ролях: Маттійс ван де Занде Бакхюйзен, Лої де Йонг, Тіго Гернандт, Хадевіх Мініс.

"Катіна сестра"

Дивний і зворушливий світ дівчини-підлітка з російської емігрантської сім`ї, яка дорослішає в колі рідних, але таких одне від одного далеких людей. Перше кохання, сімейні конфлікти, надія і очікування сповнення мрії – усе це в ніжній реалістичній драмі.

Режисер – Мійк де Йонг. У ролях: Бетті Кізмолі, Юлія Зейкенс, Ольга Лузгина.

"Трамонтана"

Нестримне бажання, диктаторський режим Франко і вітер Трамонтана – дійові особи скандальної історії "а-ля Лоліта". Таємний зв`язок 18-річної Рози Кампос де Амор і зрілого Пепета Тремола перетворюється на справжній апокаліпсис. Плотська драма, що розгортається на тлі пасторальних пейзажів північної Іспанії.

Режисер – Рамон Гьєлінг. У ролях: Іоганна Кобо, Луіс Золер.

"Атлантида"

Тринадцятирічна Ксенія дискомфортно відчуває себе в жорстко структурованому суспільстві, в якому живе. Звідси – дивні сни, неправдоподібні пейзажі, заповідний острів, де зупинився час, листи й очікування відповіді. Химерне поєднання екзистенції і фантастики, близьке до знаменитого оруелловського "1984".

Режисер – Дігна Сінке. У ролях: Валері Бедіє де Прері, Халбдоен ель Меки, Кас Енклаар.

"Сутінки"

Гола дівчина, джазовий саундтрек, зброя і нічний Амстердам. Тільки чорне й біле, ніяких діалогів і одна дійова особа – це досить, щоб зробити до межі естетичними самоту, тугу, страх і розчарування.

Режисери: Мартьє Сейферт, Віктор Нойвенхюйс. У ролях: Неллі Беннер, Тітус Мюйзелаар.

"У реальному житті"

Філь-пазл, фільм у фільмі, хід сюжету якого невпинно змінюється під впливом взаємин між акторами, режисером і подіями "реального" світу. У фільмі є любов, прекрасний гумор ситуацій, красиві обличчя і сенс життя. Яскраве непередбачуване кіно, що зберігає інтригу до самого фіналу.

Режисер – Роберт Ян Вестдійк. У ролях: Рамзей Наср, Салі Гармсен, Лоек Петерс.

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