На прем’єру фільму з Умою Турман прийшов один глядач

Британську прем’єру нового фільму "Материнство" з Умою Турман, відвідав лише один глядач. Про це повідомляє Lenta.ru.

Прем’єрний показ фільму відбувся лише в одному кінотеатрі – автори сподівалися, що участь зірок на зразок самої Турман, а також Джоді Фостер і Мінні Драйвер, забезпечить ажіотажний попит на квитки, і надалі кількість прокатних копій буде збільшено.

Проте за перші вихідні картина заробила у британському прокаті лише 88 фунтів стерлінгів, повідомляє видання The Daily Telegraph.

На території Північної Америки фільм Материнство, що вийшов ще у 2009 році, також не отримав успіху. При бюджеті майже у $7 млн. касові збори картини склали лише $93 000.

Таким чином, картина Материнство стала найпровальнішою в кар’єрі Уми Турман.

Зараз актриса знімається у фільмі Милий друг за мотивами твору Гі де Мопассана. Турман дісталася роль дружини друга головного героя Жоржа Дюруа (Роберт Паттінсон), яка допомагає останньому прокласти дорогу у вищий світ паризького суспільства, а потім стає його дружиною.

Нагадаємо, що у лютому 2010 року журнал Empire опублікував рейтинг найгірших фільмів в історії людства. Перше місце дісталося Бетмен і Робін, в якому також знялася Ума Турман.