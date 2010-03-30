У Києві проходить фест документального кіно про права людини

У Києві проходить сьомий міжнародний фестиваль документального кіно про права людини "Docudays UA".

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, "Docudays UA" відкрив фаворит багатьох міжнародних фестивалів – фільм «Кролики по-берлінськи» Барта КОНОПКИ. Ця документальна cтрічка була номінована на «Оскар» у категорії «Короткометражний документальний фільм».

Основні конкурси "Docudays UA": професійний і правозахисний. Кожен конкурс має призовий фонд. З 2009 року визначати найкращий фільм отримали змогу також студенти кращих київських вишів. Cвого переможця традиційно обирають і глядачі. Анонімним анкетуванням визначається приз глядацьких симпатій.

Цього року організатори фестивалю вирішили заснувати премію пам’яті продюсера фестивалю Андрія Матросова, який трагічно загинув незадовго до початку фестивалю. Премію команда "Docudays UA" вручить фільму, в якому побачить „високий професіоналізм та найбільшу міру любові.”

Також у рамках кінофестивалю проходять міжнародні майстер-класи документального кіно і пітчинг проектів документальних фільмів спільно з Dragon Forum (Польща), майстер-клас та ретроспектива одного із представників сучасної школи польської кінодокументалістики Яцека БЛАВУТА, спеціальний показ фільмів для дітей та юнацтва «Юні герої» за підтримки Гете-Інституту (КиЇв), дискусія, присвячена обговоренню діяльності Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, та інші заходи.

Фестивальні покази проходять у Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6). Вхід на всі покази фестивалю безкоштовний.

Фестиваль триватиме до 2 квітня.