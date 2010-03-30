Визначено переможців конкурсу карикатур на правозахисну тематику

Визначені переможці конкурсу карикатур на тему «Дискримінація», організованого Українською Гельсінською спілкою з прав людини (УГСПЛ) та Асоціацією карикатуристів України.

Як повідомили УНІАН організатори конкурсу, першу премію у 3 тис. грн. отримав Олексій КУСТОВСЬКИЙ (Вишневе, Київська область), другу премію у 2,5 тис. грн. - Віктор ГОЛУБ (Здолбунів, Рівненська область), третю премію у 2 тис. грн. - Броніслав ЖУКОВСЬКИЙ (Київ).

Заохочувальні призи присуджені Сергію РЯБОКОНЮ (Київ), Олександру АЛЕКСАХІНУ (Харків), Віталію ГРІНЧЕНКУ (Дніпродзержинськ), Валерію СІНГАЇВСЬКОМУ (Васильків, Київська область), Сергію СЕМЕНДЯЄВУ (Бердянськ), Дмитру СКАЖЕНИКУ (Маріуполь) та Олександру ДУБОВСЬКОМУ (Дніпропетровськ).

Спеціальний приз від Асоціації карикатуристів отримав одесит Сергій ДУДЧЕНКО.

"На жаль, як свідчать факти та дослідження, рівень дискримінації в Україні зростає. Найстрашніше те, що громадськість сприймає це як норму життя, а певні політики навіть підтримують і роздмухують такі настрої", - заявив під час вручення премій виконавчий директор УГСПЛ Володимир ЯВОРСЬКИЙ.

Він висловив сподівання, що цей конкурс примусить людей звернути увагу на факти, які вони намагаються не помічати. "А це – перший крок до змін на краще", - сказав В.ЯВОРСЬКИЙ.

Всього у конкурсі взяли участь 53 художники-карикатуристи. Переможців журі обрало з понад 300 робіт.

Роботи переможців можна переглянути ТУТ .