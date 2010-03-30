Турки покажуть українцям танці дервишів

8 квітня у Національному академічному театрі опери та балету України імені Тараса Шевченка відбудеться “Концерт прем’єр” із творів турецьких композиторів “Містична любов”.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН автор і творчий керівник проекту “Концерт прем’єр”, диригент симфонічного оркестру Національної опери України Герман МАКАРЕНКО.

“У ході концерту ми хотіли представити культуру Туреччини. Вперше українські слухачі можуть побачити танці дервишів”, - сказав він.

Г.МАКАРЕНКО нагадав, що у рамках “Концерту прем’єр” українці вже послухали твори чеських та азербайджанських композиторів.

У свою чергу посол Туреччини в Україні Ахмет Бюлент МЕРИЧ зауважив, що у цьому унікальному концерті “музичне багатство Заходу зустрінеться з багатством Сходу, щоб створити гармонійне сполучення”. “Таким чином, дві сусідні країни поєднаються завдяки музиці”, - сказав посол.

Дипломат відзначив, що такий концерт відбувається вперше, і запропонував зробити 8 квітня Вечором дружби України і Туреччини.

Соліст, композитор та виконавець Мустафа ТАНЄРІ, у свою чергу, повідомив, що над програмою концерту музиканти працювали 8 місяців. За його словами, цей захід відкриє можливості для співпраці у культурній сфері.

Концерт організовано за підтримки Посольства Турецької Республіки в Україні та компаній “Icg Investments” і “Київ-Класик”, а також генерального спонсора - компанії “Догуш”, офіційного спонсора - “Гюльсан”, авіакомпанії “Турецькі авіалінії” та компаній “Сolins”, “Юнава Стар” і “Ейр тайз”.