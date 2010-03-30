У Німеччині вирішили висміяти Івана Дем’янюка (фото)

У Німеччині поставили сатиричну п`єсу про колишнього охоронця концтабору Собібор, якого судять у Мюнхені за звинуваченням у причетності до вбивства 27900 ув’язнених, повідомляє Bild.

Автором п`єси "Процес Дем’янюка – Холокост-кабаре" виступив молодий єврей-драматург з Канади 36-річний Джонатан Гарфінкель (Jonathan Garfinkel). Прем`єра повинна відбутися 31 березня в театрі Гейдельберга.

Гарфінкель, який, за його власним зізнанням, виріс в ортодоксальному єврейському середовищі, уважно стежив за Дем’янюком упродовж останніх десяти років. У 2005 році була поставлена його перша п`єса про охоронця Собібора, присвячена процесу 1987-88 років, що відбувся над Дем’янюком у Ізраїлі.

Нагадаємо, що Дем’янюк тоді був засуджений до страти, проте потім у 1993 році Верховний суд Ізраїлю відмінив цей вирок. З початком процесу в Мюнхені Гарфінкель спільно з драматургом з Гейдельберга Ніною Штайнхильбер (Nina Steinhilber) ґрунтовно переробив первинний варіант п`єси.

Гарфінкель неодноразово відвідував судові засідання в Мюнхені. "Мене сильно вразило, коли я побачив, що Дем’янюк фактично перетворився тут на символ. Виникає відчуття, що на процесі йдеться вже не про нього, а про прагнення Німеччини юридично примиритися зі своїм минулим", – зазначив драматург.

На сцені сьогоднішній процес над Дем’янюком служить відправною сюжетною крапкою для численних екскурсів у його минуле. Автори показують життя Дем’янюка в його рідному українському селі, потім у американському штаті Огайо, куди він переїхав після Другої Світової війни. На сцені з`являється одягнений в чорну форму карателів молодий Іван, Alter Ego Дем’янюка, з яким головний герой веде безперервний діалог про провину і невинність.

Як пише Nurnberger Zeitung, автори "Холокост-кабаре" спробували показати в злочинцеві Дем’янюку людину. "Я не вважаю Дем’янюка невинним, – сказав Джонатан Гарфінкель. – Але мені здається, що він вже заплатив за те, що зробив".

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