Вийшов довідник “Україна в світі”

Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні презентувало довідник “Україна в світі”.

Як зазначив на прес-конференції в УНІАН директор Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ, книжка являє собою довідник, у якому зібрані статистичні показники України у порівнянні з іншими країнами в різних сферах життя. Довідник видано двома мовами: українською та англійською.

Н.ЛАНГЕ сказав, що метою видання цієї книжки є показати, що “Україна не одна в світі”. Він розповів, що вже три роки живе в Україні і у нього склалося враження, що українці не знають, що вони в цьому світі не самі. За словами Н.ЛАНГЕ, “коли дивишся теленовини, здається, що щоденні суперечки, інтриги українських політиків важливіші за події світової політики”. Директор Фонду додав, що в Україні обмаль інформації про події міжнародного масштабу, тому “ми хотіли б більше розповісти про європейські, міжнародні стандарти”.

Н.ЛАНГЕ зауважив, що ця публікація видається корисною також і в зв’язку з тим, що в Україні з’явився новий Президент, новий уряд. На його думку, для громадян важливо розуміти, який політик якого результату може досягти. “Коли маєш у своєму розпорядженні порівняльну статистку, то краще розумієш, хто з керівників був ефективнішим у різних галузях”, - сказав Н.ЛАНГЕ.

Довідник “Україна в світі” демонструє місце України в світі за більш ніж 30-ма показниками у сферах макроекономіки, енергетики, торгівлі, інвестицій, боротьби з корупцією, міграції, новітніх технологій, охорони здоров’я.