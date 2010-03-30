У Луцьку відкрилася мистецька виставка «Світ Божий, як Великдень»

Напередодні Великодня у галереї мистецтв Луцька відкрилася ІХ Всеукраїнська виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Світ Божий, як Великдень», яку організували Національна спілка художників України та Волинська організація Національної спілки художників України.

Як передає кореспондент УНІАН, у виставці беруть участь більше 200 майстрів, які представили понад 250 робіт. Частина із експонованих витворів – на великодню тематику. Тут представлені роботи художньо-ужиткового мистецтва із використанням різноманітних матеріалів: шкіри, батіку, дерева, кераміки, бісеру, латуні, цинку, міді, бавовни, шерсті, картону тощо. Серед авторських робіт – панно, натюрморти, розписи, вишиті сорочки, сукні, гобелени, ткацькі вироби, вироби з кованого металу, віражного та гутного скла, соломи, фарфору. Цікавими експонатами є ікони, вирізьблені по дереву.

Заступник голови Національної спілки художників України Микола КІЩУК розповів, що виставку «Світ Божий, як Великдень» започаткували у 2002 році з експозиції у Полтаві. У Луцьку виставка діятиме упродовж трьох тижнів.