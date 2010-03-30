«Бі-2» і Чичерина заспівають під Симфонічний оркестр

Концерт «Бі-2» з Національним Симфонічним Оркестром України відбудеться 7 квітня у Києві в Національному Оперному театрі.

Як повідомили УНІАН організатори, відомі хіти "Бі-2" відкриються слухачам по-новому - в симфонічному звучанні (оркестрове аранжування Геннадія КОРНІЛОВА. - УНІАН).

Зокрема, під аранжуванням Г.КОРНІЛОВА перероблено 25 пісень групи, включаючи такі хіти, як "Полковнику никто не пишет" і "Серебро". Спеціальним гостем програми буде Юлія ЧИЧЕРИНА.

«Цей проект зародився в 2003-му році як разовий експеримент в історії "Бі-2". Саме тоді Льова і Шура вперше задумали додати своїй творчості класичного звучання. Музиканти і до цього зверталися до симфонічного "саунду", включаючи оркестрові партії в музичний низку своїх пісень, проте цього разу вони вирішили створити повноцінну живу програму й здивувати своїх шанувальників симбіозом рок-концерту і камерного виступу», - повідомляють організатори.

При цьому, за їхніми словами, у виборі стратегічного партнера проекту зіграла випадково почутий Льовою і Шурою запис оркестру Фелікса АРАНОВСЬКОГО з 16-річною джазовою співачкою Маргаритою ПЕТРОВОЮ.

"Я був приголомшений тим, що джазовий стандарт "In а Sentimental Mood" такої високої якості записали не західні, а російські музиканти", - розповів Шура.

«Ця пісня про мене, - жартує полковник Фелікс АРАНОВСЬКИЙ. - На прохання хлопців ми звернулися саме до Геннадія КОРНІЛОВА - автора аранжування "In а Sentimental Mood", він зробив пробні варіанти "Серебро" і "Зажигать", і хлопцям дуже сподобалось".

"Шура і Льова не мають консерваторної освіти, але вони незвичайно обдаровані музиканти. Мені близьке те, що вони роблять. За службовим обов`язком, я стикався з дуже різними артистами, але такої людської теплоти в артистичному колі я давно не зустрічав. У них немає зіркової хвороби. З ними дуже комфортно спілкуватися на сцені, в студії, просто в коридорі чи в курилці. А найголовніше - я просто вражений, з якою віддачею працює оркестр. Харизматичність Льови і Шури робить наші репетиції приємними і плідними. Я відпочиваю і заряджаюсь, забуваю про всі проблеми", - каже керівник оркестру.

Прем`єра програми "Бі-2" і Симфонічного оркестру МВС Росії відбулася у Театрі ім. Станіславського в Москві. Програма концерту складалася з двох відділень: у першому "Бі-2" і симфонічний колектив представили 14 композицій групи в оркестровій обробці. Після антракту "Бі-2" у звичному амплуа рок-героїв зіграли свої пісні в електричному варіанті.

У зв`язку з певними організаційними і технічними труднощами спільні концерти "Бі-2" з оркестром не могли бути реалізовані в рамках гастрольного туру, і з 2003 року відбулось тільки декілька подібних заходів - у Прибалтиці: Таліні і Ризі, а також в Юрмалі, де Фелікс АРАНОВСЬКИЙ узяв на себе управління Латвійським Національним Симфонічним Оркестром.