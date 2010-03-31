У Києві буде алея героїв ВВв

В Києві в Парку Слави 7 травня буде встановлений пам’ятник герою Великої Вітчизняної війни, тричі герою Радянського Союзу льотчику Івану Кожедубу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми започаткуємо алею героїв Великої Вітчизняної війни. Як відомо, вже є алея міст-героїв», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Віце-прем’єр звернув увагу на той факт, що протягом останніх п’яти років попередні урядовці не ухвалювали жодного рішення щодо встановлення пам’ятника І.Кожедубу. За його словами, конкурс на виготовлення пам’ятника був проведений ще в 2004-у році. «А зараз доводиться в дуже стислі терміни все підготувати, і все буде зроблено вчасно. Це приклад, як в новий час працює чітко і злагоджено Кабінет міністрів України з Київською міською державною адміністрацією», - вважає він.

В.СЕМИНОЖЕНКО також уточнив, що обсяг фінансування виготовлення та встановлення пам’ятника І.Кожедубу становить 4,05 млн. грн.