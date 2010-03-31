Уряд не закриє Український інститут національної пам’яті

Віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО спростовує інформацію про намір уряду закрити Український інститут національної пам’яті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМИНОЖЕНКО повідомив сьогодні в Кабінеті міністрів.

«Це яскравий приклад роботи опозиції. Процитуйте мене, коли я це сказав, покажіть мені це. Цього просто в принципі не було», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Віце-прем’єр повідомив, що планує провести зустріч з керівництвом Українського інституту національної пам’яті, на якій обговорити питання подальшої роботи цієї установи.

Він підкреслив, що будь-які рішення - чи про зміну напрямків діяльності інституту, чи про його реформування – відбуватимуться на підставі відповідного аналізу та за участі громадськості.

«Це науковий підхід – спочатку інформація, аналіз, пропозиції, обговорення в колі експертів, а потім прийняття рішень з урахуванням громадської думки. І тільки так ми будемо діяти, іншого шляху у цієї влади немає, тому що ця влада існує для суспільства, а не суспільство для влади, яка нав’язувала свої ідеологічні викривлення за останні 5 років. Від цього страждають, перш за все, українці», - вважає В.СЕМИНОЖЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні парламенту лідер групи «За Україну!», народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО (фракція НУ-НС) заявив, що віце-прем’єр-міністр В.СЕМИНОЖЕНКО доручив розглянути можливість передачі Українського інституту національної пам’яті, який на сьогодні є центральним органом виконавчої влади, у відання Державного комітету архівів, котрий очолює «комуністка Ольга ГІНЗБУРГ». За даними В.КИРИЛЕНКА, керівником інституту замість Ігоря ЮХНОВСЬКОГО планується призначити проректора Академії управління МВС Анатолія ЧАЙКОВСЬКОГО, «погляди якого на українську історію радо поширювала і поширює газета «Комуніст».

Він заявив, що депутатська група «За Україну!» вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА не допустити ліквідації Українського інституту національної пам’яті.