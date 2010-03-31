Батько Майкла Джексона звинувачує лікаря у вбивстві сина

Батько Майкла Джексона Джо Джексон подає до суду на лікаря Конрада Мюррея, звинувачуючи його у вбивстві короля поп-музики. Про це повідомляє NEWSru.com.

За словами Брайана Оксмана, адвоката Джо Джексона, кардіолог протягом шести тижнів ввів в організм співака стільки сильнодіючого препарату Пропофол, що фактично прирік 50-річного виконавця на клінічну смерть.

Юрист заявив, що дії лікаря рівносильні тяжкому вбивству другого ступеня.

Він порівняв дії Мюррея з грою в російську рулетку: за його словами, давати Пропофол кожну ніч протягом шести тижнів - це все одно, що стріляти в скроню з пістолета "з шістьма патронами в шестизарядну барабані", повідомляє ИТАР-ТАСС.

Джо Джексон сповістив адвокатів кардіолога про намір подати на нього до суду протягом 90 днів.

Закони штату Каліфорнія вимагають вирішувати претензії сторін не пізніше одного року з моменту смерті людини і повідомляти потенційного відповідача за 90 днів до настання цього терміну.

Позовні заяви до суду зазвичай подаються з метою домогтися грошової компенсації за різного виду збитки. Оксман не уточнив, чи хоче Джо Джексон отримати з лікаря компенсацію за смерть сина.

*** Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року в Каліфорнії у віці 50 років. У тілі співака були виявлені сильнодіючі ліки - у кількості, несумісній з життям. Поліція кваліфікувала смерть Джексона як ненавмисне вбивство.

Розтин показав, що Джексон помер в результаті смертельної дози знеболюючого - пропофолу, який ввів співакові його лікар Конрад Мюррей. Мюррею висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві. Проте він не визнав себе винним. Зараз лікар перебуває на волі під грошову заставу в $ 75 000 і під підписку про невиїзд з США.

7 липня на арені Staples Center в Лос-Анджелесі відбулася церемонія прощання зі співаком. Поп-король був похований 3 вересня на кладовищі Glendale Forest Lawn під Лос-Анджелесом.