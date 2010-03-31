У Римі обвалилося перекриття у палаці Нерона

У Римі частково обвалився палац імператора Нерона - на площі близько 60 квадратних метрів обвалилися перекриття.

Як повідомляє Lenta.ru, не виключено, що під завалами перебувають люди, однак поки пошуки не дали ніяких результатів.

Спорудження палацу було розпочате за наказом римського імператора Нерона в 64 році нашої ери, після знаменитої пожежі, яку, за легендою, влаштував сам Нерон.

Завдяки своїй небувалій розкоші - чудовими фресками і безлічі дорогоцінних прикрас палац отримав назву Золотий будинок (латинською Domus Aurea).

Нерон в`їхав до палацу в 68 році. У тому ж році імператор, проти якого підняли повстання легіони, розквартировані в Галлії та Іспанії, а також преторіанської гвардії (імператорські охоронці), наклав на себе руки.

Золотий будинок прийшов у повне запустіння при імператорі Тіте (79-81 роки), який пожертвував його оздоблення на відновлення Риму після великої пожежі. Згодом на місці палацу Нерона були побудовані терми (лазня), амфітеатр та інші громадські будівлі.

Залишки Золотого будинку були виявлені в XV столітті, коли італійські вчені епохи Відродження досліджували більше пізні споруди.

У 1981 році Золотий будинок був закритий для туристів і знову відкритий після робіт з укріплення руїн в 1999 році. Через сильні дощі, що розмили древню кладку, він частково обвалювався в 2001 році.