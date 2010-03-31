У Києво-Печерській лаврі з`явиться півсфера з 3 тис. писанок

У п`ятницю, 2 квітня, на території Києво-Печерської лаври буде встановлено унікальну скульптуру української художниці Оксани Мась - півсферу, створену з 3000 писанок.

Як повідомляє Корреспондент.netз посиланням на київську Галерею Тетяни Миронової (MironovaGallery) (офіційний представник цього арт-проекту), малюнкам на дерев`яних писанках, з яких виконана мозаїка Оксани Мась, понад 3 тисячі років.

"Вони зберігають у собі духовну культуру нашого народу, його сподівання і віру", - зазначили в галереї.

"Церква завжди підтримує мистецтво, якщо воно перебуває в рамках духовності і приносить радість людству, - зауважив намісник Києво-Печерської лаври архієпископ Павло. - Скульптури з писанок змушують захоплюватися милістю Божою, і дякувати прекрасним рукам, котрі створили цю красу. Упевнений, парафіяни Києво-Печерської лаври зможуть оцінити роботу художниці Оксани Мась гідно".

Крім Києво-Печерської лаври, ще три сфери Оксани Мась буде презентовано на місці будівництва Кафедрального собору Воскресіння Христового (Київ, Залізничне шосе, 3) 4 квітня 2010 року. Саме до цього місця з Києво-Печерської лаври пройде Великодна хресна хода в Світле Воскресіння.

Півсфера, яку виставлять у Києво-Печерській лаврі, є частиною великого концептуального проекту Оксани Мась Сфери Відродження. Heliy3. Вступ до нього - знамените панно Богородиці, також створене з писанок, і подароване Національному заповіднику Софія Київська у січні 2010 року.

У MironovaGallery розповіли, в чому полягає ідея сфери відродження:

"На думку вчених, врятувати людство від екологічної катастрофи можна за допомогою Heliy 3. Цей газ перебуває в сферах планет. Сфери художниці вкрито писанками. У старовинних багатовікових візерунках писанок зібрано всі найвищі людські духовні цінності. Писанка - найчистіше творіння людської душі, концентрація любові і добра, що дарує людині надію на духовне відродження".

Організатори зазначають, що Оксані Мась "вдалося поєднати ідею рятівного гелію, архаїчні візерунки українських писанок та геометричні форми - минуле і майбутнє, технології та мрії, створивши тим самим особливий філософський образ відродження, чистоти і досконалості".

Цього року роботи Оксани Мась кілька разів було представлено в Нью-Йорку - в рамках виставки сучасного українського мистецтва Contemporary Ukrainian Artists, арт-фестивалю Scope Art Fair й тижня сучасного мистецтва Armory Arts Week, нагадує видання.