Андрухович презентує другу частину триптиху «Самогон. Цинамон. Абсент»

Другу частину триптиху «Самогон. Цинамон. Абсент» на твори зі збірки відомого українського поета та письменника Юрія АНДРУХОВИЧА, буде презентовано 14 квітня у рідному місті письменника – у Івано-Франківську.

Про це Ю.АНДРУХОВИЧ заявив під час прес-конференції у київській книгарні «Є», повідомляє кореспондент УНІАН.

На думку Ю.АНДРУХОВИЧА, перші треки «Цинамону», що з’явились в мережі Інтернет, не вплинуть на попит. Автори проекту впевнені, що не менш цікавим слухачам буде і сама платівка, яка окрім треків містить відеокліп «Мафія», тексти поезій, і як окремій додаток – п’тичастинну сюїту «Індія».

Письменник нагадав, що його другий спільний альбом з польським гуртом «Kardibo» під назвою «Цинамон» є продовженням проекту «Самогон. Цинамон. Абсент», що зародився ще у 2005 році.

Зокрема, він зазначив, що першу частину триптиху «Самогон» було презентовано у 2005 році у Вроцлаві, а влітку 2008 року мелодекламацію було представлено в Україні. Дебютна платівка «Самогон» містила дев’ять треків, вісім з яких - твори Ю.АНДРУХОВИЧА та українську народну пісню «Зелена ліщинонька». Платівка вийшла у польській та в українській версіях.

Друга частина триптиху «Цинамон» вперше зазвучала у Дрогобичі в 2008 році під час III Міжнародного фестивалю Бруно Шульца, але видати платівку вдалося лише зараз.

«Цинамон» являє собою цикл із 12 звукових картин на тексти зі збірки Ю.АНДРУХОВИЧА «Екзотичні птахи та рослини». На сцені проект буде представлений відеоінсталяціями, підготовленими івано-франківським vj-гуртом «КУБ».

Як зазначив письменник, промотур-презентація другої частини трилогії - «Цинамону» - відбудеться також у Львові, Вінниці, Одесі, Дніпропетровську та у Києві.

Проект відбувається за фінансування Польського інституту у Києві, Інституту Адама Міцкевича та Швейцарської культурної фундації «ПроГельвеція». Організатором туру стала агенція подій «АртПоле».

За словами Ю.АНДРУХОВИЧА державні структури України відмовилися фінансувати польсько-український проект.

Фото - Тетяни Давиденко