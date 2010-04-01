Лауреати кінопремії ”Ніка” (по номінаціях)

У Москві закінчилася церемонія вручення кінематографічної премії "Ніка".

Кращим фільмом за підсумками 2009 року названий фільм Андрія Хржановського "Півтори кімнати, або Сентиментальна подорож на батьківщину". А сам Андрій Хржановський був визнаний кіноакадеміками кращим режисером. Крім того, він, а також Юрій Арабов стали лауреатами премії за кращий сценарій.

На премію в номінації за кращий фільм були також номіновані фільми "Дзига" Василя Сигарева, "Палата №6" Карена Шахназарова, "Цар" Павла Лунгіна та "Петя дорогою до Царства Небесного" Миколи Досталя.

Про рішення вперше в історії "Ніки" нагородити за кращу чоловічу роль одразу двох акторів стало відомо заздалегідь. Премії одержали актори Володимир Ільїн за роботу в "Палаті №6" і Олег Янковський (посмертно) за ролі у фільмах "Цар" і "Анна Кареніна". Вони були єдиними номінантами в цій категорії.

Премію за кращу жіночу роль одержала Світлана Крючкова, яка зіграла бабусю головного героя у фільмі Сергія Снєжкіна "Поховайте мене за плінтусом". З нею змагалися Наталя Негода з роллю у фільмі "Бубон, барабан" та Аліса Фрейндліх з роботою в картині "Півтори кімнати, або Сентиментальна подорож на батьківщину".

Статуетку за кращу жіночу роль другого плану одержала Марія Шукшина, яка зіграла у фільмі "Поховайте мене за плінтусом". З нею змагалися актриси Поліна Кутепова, Ганна Міхалкова і Євгенія Симонова.

У номінації за кращу чоловічу роль другого плану нагороди одержали одразу три актори — Максим Суханов, Сергій Дрейден і Роман Мадянов.

Кращим фільмом країн СНД і Балтії була визнана картина Кіри Муратової "Мелодія для шарманки". Кращим анімаційним фільмом став "Очумелов" Олексія Дьоміна. Відкриттям року кіноакадеміки визнали фільм "Росія 88" режисера Павла Бардіна. Кращою документальною картиною став фільм "Рерберг і Тарковський: зворотний бік Сталкера" режисера Ігоря Майбороди.

"Ніку" в номінації за честь і гідність одержала Людмила Гурченко. Статуетку за внесок в російський кінематограф академія кіномистецтва вручила Юрієві Норштейну.

Крім того, премією в спеціальній номінації за внесок в телевізійне кіномистецтво був відзначений 16-серійний фільм “Підрядковий переклад" Олега Дормана про філолога і перекладачку Ліліану Лунгіну.

Лента.ру