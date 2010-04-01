Юхновський звинувачує Колесніченка в провокації

Голова Українського Інституту національної пам’яті Ігор Юхновський відкидає звинувачення на адресу Інституту і вважає їх провокацією. Про це він сказав у інтерв’ю Радіо «Свобода», коментуючи лист регіонала Вадима Колесніченка, який звинуватив Інститут у «ревізії спільної історії України та Росії».

«Я ніколи особисто з ним (Колесніченком) не розмовляв... Я дуже здивований тим, що ця людина назвала мене антисемітом за мій абсолютно зважений та збалансований виступ на єврейсько-українській конференції з нагоди відзначення 75-х роковин Голодомору», – сказав Юхновський.

«Виглядає так, що цей молодий чоловік нічого про мене не знає і ніколи не читав того, що я пишу, і не чув нічого з того, що я проголошую. Я думаю, що його дії й виступи кимсь інспіруються і кимсь замовляються. Це вкрай непорядно», – додав він.

На те, що Колесніченко очолює громадську організацію «Російськомовна Україна», яка захищає права російськомовного населення, голова Інституту національної пам’яті відреагував так: «Ніхто російськомовного населення в Україні не утискає».

Юхновський розповів, що «Інститут запропонував нову програму з історії для середньої школи, цю програму написали видатні історики».

«Вона розглядає Україну не як моноетнічне українське середовище, а як державу і країну, яка була в оточенні інших країн. І фактично це не стільки історія українського етносу, скільки історія української землі. Це історія усіх етносів, які мешкали на цій землі і своїми діями прославили Україну», – сказав науковець.

«Тим самим ми витворили такий новий тип історії, європейський тип, який об’єднує, а не роз’єднує. Це консолідуючий тип історії, причому, як у рамках самої країни, так і в рамках Європи й світу», – додав він.

Щодо погляду на Другу світову війну, Юхновський зазначив, що робота ще не закінчена, але Інститут пише «концепцію історичної пам’яті України про Другу світову війну» на основі різних точок зору – і це «зважена й розумна історія».

«Безумовно, вона описує й визвольний рух, який був в Україні. Адже завдяки цьому визвольному рухові змінилася думка Сталіна про Україну», – зазначив Юхновський і перерахував інші здобутки визвольного руху.

«Що ж стосується ОУН-УПА... Вони не були фашистами, вони воювали проти фашистів, і завжди у своїх діях дбали лише про незалежність України. ОУН-УПА використовувала усі історичні можливості, щоб досягти своєї мети. І завдяки й тому, що були ОУН-УПА, ми маємо незалежну Україну», – заявив він. Юхновський зазначив: «Я сам воював. То про що каже цей Колесніченко?!».

Інформацію, що віце-прем’єр Володимир Семиноженко через лист Колесніченка доручив розглянути можливість підпорядкування Інституту Державному комітету архівів, який очолює комуністка Ольга Гінзбург, Юхновьський прокоментував:

«Офіційно мені ніхто нічого не говорив, натомість я мав розмову з віце-прем’єром Семиноженком, і він сказав, що має прийти до нас і ознайомитися з ситуацією на місці».

«Я думаю, що через Колесніченка пробують робити певні провокації, пробують дізнатися, чи пропустить суспільство таке «свинство», – вважає він.

Як відомо, Семиноженко згодом заявив, що уряд не планує закривати Інститут національної пам’яті.

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