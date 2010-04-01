Полтавчани відзначають 201 рік з дня народження Гоголя

У Полтаві сьогодні відзначають 201-у річницю з дня народження Миколи Гоголя.

Як передає кореспондент УНІАН, влада області та міста поклала до пам`ятника письменнику квіти. Також відбулася церемонія нагородження переможців і лауреатів Гоголівської премії.

Міський голова Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ сказав, що “творчість М.Гоголя виховує нас крізь століття, вказуючи всім нам на наші недоліки”.

Виступаючи після мера, голова Полтавської облдержадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО розповів, що цього року нарешті завершиться реконструкція обласного драматичного театру ім. Гоголя.

День народження М.Гоголя в Диканьці, яку прославив письменник у своїх творах, цього року також відзначався скромно. Начальник відділу культури та туризму Диканьської райдержадміністрації Надія КРЮЧЕНКО зазначила, що 1 квітня припало на релігійне свято - Чистий четвер. Там також поклали квіти до пам`ятника, грамотами нагородили переможців конкурсу дитячого малюнка «Гоголь очима дітей», прочитали уривки гоголівських творів, виступили самодіяльні ансамблі.

Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «В гостях у Гоголя» в Полтаві почнеться після Великодня, 6 квітня, й триватиме до 11 числа.