У Лондоні з`явиться щось на кшталт Ейфелевої вежі (фото)

До Олімпіади 2012 року Аніш Капур побудує в столиці Великобританії 120-метрову споруду зі сталі. Як передає The Guardian, проект уже називають британською відповіддю Ейфелевій вежі.

Чутки про те, що саме Капур зведе монумент на честь Лондонської Олімпіади, з`явилися ще на початку лютого. У числі його суперників називали Ентоні Гормлі і архітектурне бюро Caruso St John. Тепер влада офіційно підтвердила свій вибір і розкрила деталі проекту.

Вежа, яка одержить назву "Орбіта" (Orbit), перевершує за висотою статую Свободи і зрівнюється з єгипетськими пірамідами. Їй далеко до Ейфелевої вежі, висота якої складає 324 метрів, проте "Орбіта" матиме набагато складнішу структуру, в яку Капур вбудував мотиви олімпійських кілець. На верхівці структури розміститься оглядовий майданчик.

"Він узяв ідею вежі й перетворив її на витвір британського сучасного мистецтва. Це вразило б уяву римлян. Це вразило б Густава Ейфеля", – заявив мер Лондона Борис Джонсон. Сам Капур повідомив, що його проект посилає і до Вавілонської вежі.

Капур розробив свій проект разом з Сесилом Бальмондом, одним з провідних інженерів-будівельників світу. Будівництво обійдеться в 19,1 мільйони фунтів (29 мільйонів доларів), вимагає 1 400 тонн сталі і буде завершений в грудні 2011 року.

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