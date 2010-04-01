Ставицька навчить студентів цензурно матюкатися

8-11 квітня у Києві відбудеться традиційний Весняний книжковий ярмарок-фестиваль.

Почесними гостями ярмарку будуть студенти філологи, видавці, редактори та журналісти. Вони отримають спеціальне частування: лекції від провідних спеціалістів видавничої справи, зокрема, у четвер, 8 квітня, з 15.00 по 16.00 лекція від письменниці, журналістки української служби Бі-Бі-Сі, перекладача Світлани Пиркало: “Торба крутеликів: український сленг від двору до офісу”.

У п’ятницю, 9 квітня з 14.00-15.00 – лекція “Нормування ненормативної лексики” від доктора філологічних наук, професора, автора словника "Українська мова без табу” Лесі Ставицької.

Лекції відбудуться в аудиторії 209 експоцентру “Спортивний” (вул. Фізкультури, 1).

Також у програмі:

– письменники й видавці Брати Капранови в п’ятницю, 9 квітня о 12-30 прочитають лекцію про організацію сучасного видавництва, або чим книжка відрізняється від ковбаси.

– лідер українського ринку електронної книги, директор компанії „Букленд” Олексій Авраменко у четвер, 8 квітня о 13-30 розкаже все про формат електронної книги.

– лекцію для майбутніх журналістів на тему Культурний процес у медіа прочитає Олексій Ананов, журналіст і ведучий радіо „Ера” 9-го квітня об 11.00.

Вхід на лекції – вільний.

Нагадаємо, V Весняний книжковий ярмарок відбудеться 8-11 квітня 2010 року в Києві за адресою: вул. Фізкультури, 1.