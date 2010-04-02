До Києва прибуде ”Богородиця усміхнена”

У Велику Суботу, 3 квітня, напередодні Великодня до Києва з Єрусалима прибудуть Благодатний вогонь і Віфлеємська ікона Божої Матері або "Богородиця усміхнена" з печерного Храму Різдва Христового у Віфлєємі.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі Української православної церкви, зустріч Благодатного вогню і чудотворної ікони відбудеться в суботу о 19.00 на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. Офіційну делегацію УПЦ зустріне Митрополит ВОЛОДИМИР.

У день Великодня, 4 квітня, о 16.00 урочистою хресною ходою з Благодатним вогнем святиню перенесуть до місця будівництва Свято-Воскресенського кафедрального собору в Києві (Залізничне шосе, 3, станція метро «Либідська»).

Як повідомили в УПЦ, в хресному ході візьме участь духівництво всіх столичних храмів і монастирів, вікарні архієреї Київської митрополії і віруючі.

Після цього о 17.00 у парку будівництва кафедрального собору відбудеться Велика Пасхальна вечірня, яку очолить Митрополит ВОЛОДИМИР. Предстоятель УПЦ закладе капсулу і ковчег з мощами у фундамент майбутнього кафедрального собору на честь Воскресіння Христового.

Віфлеємська ікона Божої Матері знаходитиметься в Києві до 18 квітня в дерев`яному храмі на честь Усіх святих на місці будівництва кафедрального собору УПЦ. Поклонитися святині зможуть всі бажаючі.

Віфлеємська ікона прославилася багатьма чудесами вже в наш час. За традицією, перед цією іконою, що знаходиться перед входом у печеру, де народився Христос, моляться про дарування дітей, про їхнє благополуччя і про сімейне щастя.

Ікона була пожертвувана в базиліку Різдва Христового Російським імператорським домом. Це єдина з ікон Божої Матері, на яких Пресвята Діва усміхається. Ікона відноситься до типу «Одигітрія» («Дороговказниця») - зображення Богородиці з отроком на руках.

За переказами, євангеліст Лука написав три образи такого типу: Єрусалимський, Царградський і Ефеський. Найбільш знаменитий Єрусалимський образ. У 463 році його було перенесено до Константинополя. Вважається, що саме завдяки заступництву Єрусалимської ікони візантійські війська відбили напад скіфів. У 988 році ікону подарували в Корсунь святому рівноапостольному князю Володимиру. Незабаром образ Богородиці Одигітрії став одним з найпоширеніших на Русі.

На Віфлєемській іконі Пречиста Діва зображена з Немовлям Христом. У лівій руці Немовляти символ царственої влади, правою Він благословляє тих, хто молиться перед образом Його Пречистої Матері. Божа Матір вказує на Спасителя, будучи Дороговказницею, що веде до Христа, від гріха - до спасіння.