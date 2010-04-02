Чи має існувати Нацкомісія із захисту моралі в Україні?

Ґете-Інститут у Києві та Фонд імені Гайнріха Бьолля в Україні запрошують на публічну дискусію "Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі: чи має вона існувати в Україні в такому вигляді?", яка відбудеться 6 квітня у Києві.

В 2008 та 2009 роках НЕК прийняв цілу низку сумнівних рішень щодо заборони показу та публікації деяких літературних та мистецьких творів, фільмів, рекламних роліків та інш. (фільм «Бруно», книга відомого письменника, лауреата Шевченківської премії Олеся Ульяненка «Жінка його мрії» тощо). Фактично комісія стала органом державної цензури в руках чиновників, які «дбають про генофонд нації» та «оберігають дітей від розбещеності». Діяльність комісії викликала неабиякий суспільний резонанс та неодноразові простести з боку мистецького та громадського середовища. Проте суспільна думка в цілому скоріше підтримує намагання держави «захищати суспільну мораль».

Учасники публічної дискусії, до якої запрошені представники НЕКу, спробують знайти відповіді на запитання: Чи виправдаються очікування митців, активістів неурядових організацій та правозахисників, що діяльність НЕК буде скасована або, принаймні, введена в цивілізоване русло? Чи, можливо, нова влада із задоволенням використає створений до неї механізм цензури в своїх політичних цілях, змінивши керівництво та пріорітети роботи НЕКу? Чи має взагалі комісія в сьогоднішньому її вигляді право на існування в країні, яка ставить собі за мету інтеграцію до європейської спільноти? Чим діяльність української комісії відрізняється від діяльності подібних орагнів в країнах Західної Європи? Чи коректно стверджувати, що діяльність НЕКу є нелігітимною?

Референти:

Юрій Андрухович, поет, прозаїк, перекладач, есеїст, Івано-Франківськ

Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи, Харків

Василь Костицький, голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, член-кореспондент Академії правових наук, доктор юридичних наук, профессор, Київ

Айгуль Муканова, юрист Харківської правозахисної групи, Харків

Модераторка:

Євгенія Бєлорусець, перекладач, фотограф, редактор Інтернет-газети «PROSTORY», Київ

Час: 06 квітня 2010, о 17.30 годині

Місце: Київ, зала Ґете-Інституту, вул. Волоська 12/4, четвертий поверх

Захід проходитиме українською та російською мовами без перекладу.

Фонд імені Гайнріха Бьолля