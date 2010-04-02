”Мертвий Півень” уп’яте прокидатиметься у Львові

2 травня, у межах етно-джазового фестивалю «Флюгери Львова», улюбленці Львова – гурт «Мертвий Півень» уп’яте буде творити вранішню забаву для львів’ян – «Прокидання з Мертвим Півнем».

Про це ZAXID.NETповідомив прес-секретар організатора дійства МО "Дзиґа" Юрко Вовкогон.

"Недільного ранку о 10 год. відбудеться ювілейне – п’яте "Прокидання з Мертвим Півнем" на "Флюгерах Львова". "Півні" прокидатимуться як і завжди – гучно, бадьоро та масово. Вхід на "прокидання" коштуватиме 50 грн", - зазначив Юрко Вовкогон.

Нагадаємо, цього року у Львові 1-4 травня увосьме пройде етно-джазовий фестиваль "Флюгери Львова".