Фестиваль ”Летючий голландець” пропонує кіноделікатеси
Відкрив показ фільм "Життя в один день"
1 квітня в столичному кінотеатрі "Київ" розпочався фестиваль голландського кіно в Україні "Летючий голландець".
|Андрій Халпахчі
Дні голландського кіно відкрив показ фільм "Життя в один день". Дія картини відбувається у світі, де людське життя триває тільки один день. У цьому світі молоді люди покохали одне одного, і для них одного дня замало. Вони намагаються знайти вихід, втікаючи у місце, де могли би кохати одне одного вічно. Пара вирішує скоїти вбивство, аби їх стратили разом, і назавжди об`єднатися на тому світі. Але в пеклі вони губляться й шукають одне одного, проходячи через безліч випробувань і спокус. Особливість картини така, що екран поділено на дві частини, на яких одночасно показують переживання обох героїв.
- У нашій країні, на жаль, глядач зіпсований Голлівудом, мій фільм у прокаті подивилося лише 10 тисяч голландців, хоча я розраховував на 40 тисяч глядачів, розповів 40-річний режисер картини Марк де Клое.
Його фільм вже був відмітили на кінофестивалях у Римі й Берліні.
"Життя в один день" - дебютна робота режисера, до того він знімав рекламу, телевізійні серіали.
|Марк де Клое
- Щорічно на кіно в Нідерландах виділяють 10 млн. євро, на арт-хаусні фільми з цієї суми залишається зовсім мало. Більшість грошей витрачають на популярне кіно й документальне. З елітарного мистецтва уряд більше підтримує театр.
Бюджет "Життя в один день" - 2 млн. євро , для незалежного, не комерційного кіно в Нідерландах це рекорд.
Протягом тижня глядачі матимуть можливість побачити інших представників нового голландського кіно.
Фільми: "Атлантида", "Сутінки", "Трамонтана", "Катіна сестра", "У реальному житті".
А також із 2 на 3 квітня та з 4 на 5 квітня очікується "Ніч голандського короткого метру":
Фестиваль "Летючий голландець" у Києві триватиме до7 квітня.
В Донецьку (кінотеатр"Кінокульт" з 9 по14 квітня. В Одесі ( кінотеатр"U-CINEMA": з 15 по 21 квітня.
Іван Столярчук