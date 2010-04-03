Фестиваль ”Летючий голландець” пропонує кіноделікатеси

1 квітня в столичному кінотеатрі "Київ" розпочався фестиваль голландського кіно в Україні "Летючий голландець".

- У світі багато прихильників Пола Верховена, Йоса Стелінга, але інше сучасне кіно Нідерландів не часто потрапляє на наші екрани. А відрізняються фільми з країни тюльпанів від комерційного засилля в наших кінотеатрах, як вишуканий ресторан делікатесів від Макдональдса, - говорить організатор "Летючого голландця", арт-директор фестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі.

Дні голландського кіно відкрив показ фільм "Життя в один день". Дія картини відбувається у світі, де людське життя триває тільки один день. У цьому світі молоді люди покохали одне одного, і для них одного дня замало. Вони намагаються знайти вихід, втікаючи у місце, де могли би кохати одне одного вічно. Пара вирішує скоїти вбивство, аби їх стратили разом, і назавжди об`єднатися на тому світі. Але в пеклі вони губляться й шукають одне одного, проходячи через безліч випробувань і спокус. Особливість картини така, що екран поділено на дві частини, на яких одночасно показують переживання обох героїв.

- У нашій країні, на жаль, глядач зіпсований Голлівудом, мій фільм у прокаті подивилося лише 10 тисяч голландців, хоча я розраховував на 40 тисяч глядачів, розповів 40-річний режисер картини Марк де Клое.

Його фільм вже був відмітили на кінофестивалях у Римі й Берліні.

"Життя в один день" - дебютна робота режисера, до того він знімав рекламу, телевізійні серіали.

- Мені просто захотілося розповісти історію кохання, а так, як це роблять у комерційному кіно, мені не цікаво, - продовжує постановник .

- Щорічно на кіно в Нідерландах виділяють 10 млн. євро, на арт-хаусні фільми з цієї суми залишається зовсім мало. Більшість грошей витрачають на популярне кіно й документальне. З елітарного мистецтва уряд більше підтримує театр.

Бюджет "Життя в один день" - 2 млн. євро , для незалежного, не комерційного кіно в Нідерландах це рекорд.

Протягом тижня глядачі матимуть можливість побачити інших представників нового голландського кіно.

Фільми: "Атлантида", "Сутінки", "Трамонтана", "Катіна сестра", "У реальному житті".

А також із 2 на 3 квітня та з 4 на 5 квітня очікується "Ніч голандського короткого метру":

Фестиваль "Летючий голландець" у Києві триватиме до7 квітня.

В Донецьку (кінотеатр"Кінокульт" з 9 по14 квітня. В Одесі ( кінотеатр"U-CINEMA": з 15 по 21 квітня.

Іван Столярчук