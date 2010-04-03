6 квітня 2010 р. о 16.00 у приміщенні Українського фонду культури, за адресою: м. Київ, вул. Липська 16 – відбудеться відкриття персональної виставки Юрія Мануйловича на честь його 80-річчя. Юрій Миколайович Мануйлович - організатор Спілки дизайнерів України, художник та архітектор.

До виставки увійдуть кращі зразки живопису, графіки та дизайну. Окрім того будуть виставлятись його картини з приватних українських та світових колекцій.

Глядачу будуть представлені роботи виконані олією, аквареллю та пастеллю. Окремі стенди будуть присвячені дизайнерським роботам, як-то архітектурним проектам та плакатам на соціальну тематику.

До робіт Ю.Мануйловича слід зарахувати панораму «Перша могила Т.Г. Шевченка на Чернечій горі» та відновлення панорами «Героїчна оборона Севастополя».

Серед інших робіт відзначимо і портрет Михайла Мануйловича – далекого предка Юрія Миколайовича, який був козацьким полковником у 1630-х рр.

Відкриває виставку Борис Олійник. Серед запрошених гостей присутність підтвердили відомі художники, письменники та депутати.

Для додаткової інформації:

Тел. (044) 235-61-08