Нацрада з телебачення і радіомовлення має нового голову

Володимира МАНЖОСОВА обрано головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це УНІАН повідомила член Нацради Лариса МУДРАК.

За її словами, вчора, 2 квітня, відбулося засідання Нацради з телебачення і радіомовлення, на якому шістьма голосами з шести присутніх було підтримано кандидатуру В.МАНЖОСОВА.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив В.МАНЖОСОВА членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 2 квітня.

До цього призначення В.МАНЖОСОВ працював віце-президентом з розвитку ТРК «Україна».

***Обраним на посаду голови Національної ради з телерадіомовлення вважається кандидат, за якого проголосували не менше п`яти членів Нацради. Всього до складу Національної ради входять восьмеро осіб. З них четверо членів Національної ради призначаються Верховною Радою і четверо - Президентом України.