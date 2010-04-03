”Прокуратор” Бу-Ба-Бу приготував сюрприз киянам

Книгарня "Є" та інтернет-видання "ЛітАкцент" запрошують 8 квітня на поетичний вечір Віктора Неборака “Свобода - це воїн...”.

У програмі вечора:

- презентація збірки “Вірші з вулиці Виговського”;

- діалог поета з читачами;

- авторське читання.

Модератор - Володимир Панченко

Початок - о 18.00.

Адреса книгарні "Є": вул. Лисенка, 3 (ст. м. “Золоті Ворота”).

***Віктор Неборак - письменник, літературознавець, учасник літугруповання "Бу-Ба-Бу". Лауреат кількох премій, серед яких - Премія імені Павла Тичини за книгу “Літостротон” (Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2001) та імені Богдана Лепкого за книгу “Базилевс” (Львів: видавництво "Срібне слово", 2006). Вірші, прозу та есеїстику Віктора Неборака перекладено більш ніж десятьма мовами.