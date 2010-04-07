Кому заважає український дубляж?

Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник виступає за скасування обов`язкового дублювання іноземних фільмів українською мовою. Експерти вважають, що він лобіює інтереси російських кінопрокатників.

Услід за скасуванням обов’язкового екзамену з української мови міністр освіти і науки України Дмитро Табачник воліє заборонити обов’язкове дублювання українською іноземних фільмів. Він вважає не по-європейськи вводити будь-які обмеження щодо мови фільмів.

Натомість перший заступник голови державної служби кінематографії Іван Зосімов каже, що на український ринок іноземні кінострічки потрапляють лише через Росію, оскільки українські кінопрокатні компанії поки не можуть конкурувати з російськими. Продублювавши фільм один раз російською, російським прокатникам не вигідно його ще раз перекладати та озвучувати українською для показу в Україні. За приблизними підрахунками Зосімова, на цьому кінопрокатні компанії щорічно втрачають до 10 млн. доларів.

«Ніхто не змушує дублювати фільми російською мовою. Можна накласти українські субтитри, як це роблять мовами решти країн світу», - наголошує представник державної служба кінематографії. Разом з тим він визнав, що нерідко іноземні фільми субтитрують українською мовою не професійно, бо немає сертифікації такої послуги і від того знижується інтерес до такого продукту. «Коли накладають такі непрофесійні субтитри, перекладені через комп’ютер, то не витримує ніякий здоровий глузд, краще вже тоді взагалі без субтитрів», - каже Іван Зосімов.

Кінокритик Сергій Тримбач переконаний, що справа не стільки в перекладі, скільки в якості фільмів, а скасування обов`язкового дублювання іноземних фільмів українською мовою суперечить чинному законодавству.

Німецька хвиля