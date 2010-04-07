Табачнику кажуть: відвідування кінотеатрів не знижувалося

Заяви про зниження відвідуваності кінотеатрів через введення українського дубляжу не відповідають дійсності.

Так прокоментував агентству УНІАН заяву міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА про скасування обов`язкового дублювання іноземних фільмів українською мовою генеральний директор кінопрокатної компанії B&H Film Distribution Богдан БАТРУХ.

За його словами, збори від кінопрокату за останній час зросли на 50%, а кількість відвідувачів кінотеатрів збільшилась більш як на 20%.

“Вважаю неприпустимим для міністра освіти робити подібні, абсолютно не підкріплені якимось цифрами заяви”, - зазначив Б.БАТРУХ. Він також висловив здивування, чому міністр світи втручається у справи, які знаходяться у сфері управління іншого відомства - Міністерства культури.

Говорячи про якість дубляжу, гендиректор B&H Film Distribution зазначив, що у даному випадку глядачі “проголосували ногами”. “Зростання зборів від прокату і кількості глядачів свідчить, що заяви про низьку якість українського дубляжу не відповідають дійсності”, - сказав він.

За словами Б.БАТРУХА, не відповідають дійсності і заяви, що жителі сходу та півдня України перестали відвідувати кінотеатри через дублювання фільмів українською мовою. “Другий по відвідуваності кінотеатр в Україні, з яким ми співпрацюємо, знаходиться в Луганську”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявив в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы», що виступає за скасування обов`язкового дублювання іноземних фільмів українською мовою і обмеження мовлення російських каналів російською мовою на територію України.

«Я, скажімо, виступав і виступаю - не тільки в опозиції - проти обов`язкового обмеження показу фільмів російською мовою, англійською, французькою… Я вважаю, що кінопрокатник, який вклав у реконструкцію кінотеатрів великі гроші, має право обирати. Будь-якою мовою, куди ходять люди», - додав міністр.

За його словами, демократичні сили умовчують, що після введення обов`язкового перекладу художніх фільмів українською мовою “кількість відвідування у кінотеатрах Львова впала мало не на третину”.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Міжнародної асоціації виробників і дистриб’юторів фільмів Motion Picture Association, у березні 2010 року кінотеатри в Україні відвідали близько 2 млн. глядачів. Порівняно з тим же періодом минулого року відвідуваність кінотеатрів зросла більш ніж на 40%.

Надходження від кінопрокату в березні цього року перевищили 68 млн. грн., що майже вдвічі більше, ніж торік.

У середньому за тиждень у березні 2010 року в Україні демонстрували близько 18 стрічок (у березні 2009 року – 14).