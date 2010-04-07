Табачнику кажуть: відвідування кінотеатрів не знижувалося
Для міністра такі заяви неприпустимі
Заяви про зниження відвідуваності кінотеатрів через введення українського дубляжу не відповідають дійсності.
Так прокоментував агентству УНІАН заяву міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА про скасування обов`язкового дублювання іноземних фільмів українською мовою генеральний директор кінопрокатної компанії B&H Film Distribution Богдан БАТРУХ.
За його словами, збори від кінопрокату за останній час зросли на 50%, а кількість відвідувачів кінотеатрів збільшилась більш як на 20%.
“Вважаю неприпустимим для міністра освіти робити подібні, абсолютно не підкріплені якимось цифрами заяви”, - зазначив Б.БАТРУХ. Він також висловив здивування, чому міністр світи втручається у справи, які знаходяться у сфері управління іншого відомства - Міністерства культури.
Говорячи про якість дубляжу, гендиректор B&H Film Distribution зазначив, що у даному випадку глядачі “проголосували ногами”. “Зростання зборів від прокату і кількості глядачів свідчить, що заяви про низьку якість українського дубляжу не відповідають дійсності”, - сказав він.
За словами Б.БАТРУХА, не відповідають дійсності і заяви, що жителі сходу та півдня України перестали відвідувати кінотеатри через дублювання фільмів українською мовою. “Другий по відвідуваності кінотеатр в Україні, з яким ми співпрацюємо, знаходиться в Луганську”, - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявив в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы», що виступає за скасування обов`язкового дублювання іноземних фільмів українською мовою і обмеження мовлення російських каналів російською мовою на територію України.
«Я, скажімо, виступав і виступаю - не тільки в опозиції - проти обов`язкового обмеження показу фільмів російською мовою, англійською, французькою… Я вважаю, що кінопрокатник, який вклав у реконструкцію кінотеатрів великі гроші, має право обирати. Будь-якою мовою, куди ходять люди», - додав міністр.
За його словами, демократичні сили умовчують, що після введення обов`язкового перекладу художніх фільмів українською мовою “кількість відвідування у кінотеатрах Львова впала мало не на третину”.
Довідка УНІАН. Згідно з даними Міжнародної асоціації виробників і дистриб’юторів фільмів Motion Picture Association, у березні 2010 року кінотеатри в Україні відвідали близько 2 млн. глядачів. Порівняно з тим же періодом минулого року відвідуваність кінотеатрів зросла більш ніж на 40%.
Надходження від кінопрокату в березні цього року перевищили 68 млн. грн., що майже вдвічі більше, ніж торік.
У середньому за тиждень у березні 2010 року в Україні демонстрували близько 18 стрічок (у березні 2009 року – 14).