У Польщі розпочинаються Дні української культури

Сьогодні, 7 квітня, у Варшаві (Республіка Польща), розпочинаються Дні української культури, які триватимуть до 11 квітня. Відбудуться концерти, покази фільмів і дискусії. Будуть також презентовані роботи молодих митців з-за східного кордону, а також пройде дегустація страв української кухні, – повідомила газета «Polska.The Times».

«Якщо можна про культуру будь-якої країни сказати, що вона – модна, то над Віслою останнім часом панує мода на Україну. Ми любимо українську кухню, музику, літературу і навіть пиво. І в принципі нема що дивуватися, – українські страви (як духовні, так і гастрономічні) смакують нам одночасно і як свої, і як екзотичні. А вже найближчими днями можна буде їх посмакувати доволі», – читаємо у виданні «Polska.The Times»

Серед гостей цієї слов’янської фієсти будуть, зокрема, контрабасист Марк Токар, який разом з Вацлавом Зімпелем покажуть, як нині в Україні грають джазовий авангард. Виступить також етно-джазова група ШоколаД, яка на свій спосіб інтерпретує фолькові традиції своєї Батьківщини, – інформує газета «Polska.The Times».

ЗІК