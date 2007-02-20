Працівникам культури будуть доплачувати за стаж

На розширеній колегії управління культури Волинської ОДА, яка відбулася 14

лютого у Луцьку представник федерації профспілок Анатолій Притолюк заявив,

що профспілка добиватиметься доплати за стаж працівникам культури.

Притолюк висловив багато критичних зауважень щодо стану культури в області,

заявив, що працівникам культури потрібно доплачувати за стаж, а також

вимагати проведення другого і третього етапу підвищення тарифної сітки.

«Культура повинна бути не попелюшкою, а принцесою», сказав Анатолій

Притолюк.

За його словами, у деяких районах Волинської області зарплата клубних

працівників сягає лише 299 гривень. 30% сільських працівників культури

працюють на півставки. Ситуації не зарадило зростання середньої заробітної

плати до 504 гривень, тому що в працівників культури вона не дотягує навіть

до прожиткового мінімуму.

Більше 60% закладів культури не опалюється. При витрачених на ремонти 6

мільйонів гривень в області 13 закладів культури перебувають в аварійному

стані і потребують негайного капітального ремонту.