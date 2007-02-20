Працівникам культури будуть доплачувати за стаж
"Культура повинна бути не попелюшкою, а принцесою"
На розширеній колегії управління культури Волинської ОДА, яка відбулася 14
лютого у Луцьку представник федерації профспілок Анатолій Притолюк заявив,
що профспілка добиватиметься доплати за стаж працівникам культури.
Притолюк висловив багато критичних зауважень щодо стану культури в області,
заявив, що працівникам культури потрібно доплачувати за стаж, а також
вимагати проведення другого і третього етапу підвищення тарифної сітки.
«Культура повинна бути не попелюшкою, а принцесою», сказав Анатолій
Притолюк.
За його словами, у деяких районах Волинської області зарплата клубних
працівників сягає лише 299 гривень. 30% сільських працівників культури
працюють на півставки. Ситуації не зарадило зростання середньої заробітної
плати до 504 гривень, тому що в працівників культури вона не дотягує навіть
до прожиткового мінімуму.
Більше 60% закладів культури не опалюється. При витрачених на ремонти 6
мільйонів гривень в області 13 закладів культури перебувають в аварійному
стані і потребують негайного капітального ремонту.