НБУ ввів у обіг монету «300-річчя Конституції Пилипа Орлика» (фото)

Національний Банк України 25 березня ввів в обіг пам’ятну срібну монету «300-річчя Конституції Пилипа Орлика» номіналом 10 грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі НБУ, монета присвячена пам’ятці української політично-правової думки XVIII ст. «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького».

Монета продовжує серію «Відродження української державності». На аверсі монети угорі розміщено малий Державний Герб України, напис півколом ”Національний банк України”, унизу номінал та рік карбування монети - 10 гривень/2010. У центрі зображено стилізовану композицію: ліворуч - козацька старшина на чолі з гетьманом, праворуч - козаки.

Зображення символізує ухвалення Конституції. На реверсі монети зображено Пилипа Орлика з пером у руці на тлі стилізованого аркуша Конституції, ліворуч півколом розміщено написи: ”Конституція Пилипа Орлика”. Монета зроблена із срібла 925 проби.

*** Конституція Пилипа Орлика - перша в сучасному розумінні європейська Конституція, прийнята 5 (16) квітня 1710 р. під час обрання Пилипа Орлика гетьманом України.

Фото Олександра Прилепи /УНІАН