У Києві презентовано книгу Романа КОВАЛЯ "Отаман Орлик", яка відкриває серію видань "Отаманщина ХХ століття".

Презентація першої книги цієї серії відбулася під час прес-конференції в УНІАН.

"У книзі розповідається про збройну боротьбу проти більшовицької влади на Київщині та Поліссі в 1920-1922 роках", - сказав автор книги Р.КОВАЛЬ.

За його словами, в основу книги покладені кримінальні та слідчі справи з Галузевого державного архіву СБУ та Центрального державного архіву громадських об’єднань України.

В книжці також використані фотографії, які оприлюднюються вперше, а також фотокопії архівних документів та карти повстансько-партизанської боротьби в Україні в 1920-1922 роках.

"Книжки, які я пишу – не просто інформація, а мотив мобілізувати людей на продовження справи борців за волю України, тому що, на превеликий жаль, як ми зараз бачимо, ця справа ще не завершена", - зазначив Р.КОВАЛЬ.

Автор книги також повідомив, що серію "Отаманщина ХХ століття" продовжить книга "Михайло Гаврилко". "Це уродженець Полтавщини, член Революційної української партії, учасник першої російської революції, скульптор, художник, поет, учасник Союзу визволення України в австрійському таборі Фрайштадт, організатор і четарь Українських січових стрільців, учасник Першої світової війни на боці Австро-Угорщини та Німеччини, співтворець сірої дивізії Армії УНР, повстанський отаман", - уточнив він.