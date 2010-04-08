Олесь Ульяненко презентує нове видання роману ”Жінка його мрії”

14 квітня о 19.00 у галерї «Карась Галерея», що на Андріївському узвозі, 22-a відбудеться презентація нового видання роману Олеся Ульяненка "Жінка його мрії".

Як зазначають організатори презентації, роман "Жінка його мрії" став знаковим для ситуації з цензурою в нашій країні. Висновку експерта НЕК про порнографічність вистачило, щоби видавництво зняло книжку з продажі. Цього виявилося достатнім, щоби автор, лауреат Шевченківській премії, перетворився в persona non grata в українській літературі.

Але «Жінка його мрії» знову з нами...

Боїтеся поганого? Вас йому нарешті навчать визнані професіонали. Художники: Олексій Аполлонов, Анатолій Бєлов, Володимир Будніков, Артем Волокітін, Стас Волязловскій, Дмитро Корнієнко, Юрій Пікуль, Ігор Подольчак, Віктор Покиданець, Влада Ралко, Вінні Реунов, Олександр Ройтбурд, Олександр Шевчук та інші.

Письменники: Лариса Денисенко, Богдан-Олег Горобчук, Дмитро Лазуткін, Павло Коробчук, Олег Коцарев, Світлана Поваляєва, Ірен Роздобудько, Олесь Ульяненко, Євгеній Чупріна.

Віртуальний виступ: Олександр Плуцер-Сарно.

Перформанс: TanzLaboratorium.

Організатори наголошують, що на заході гарантована нецензурна лексика, відверті сцени, незручні ситуації, сумнівні жарти, описи та зображення насилля і пороку. Криваві жертвоприношення та ритуальні злягання в обов’язкову програму не входять.

Представники кожного ЗМІ отримають примірник нового видання роману «Жінка його мрії».