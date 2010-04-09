Вступний екзамен з української мови став необов`язковим

Міністерство освіти та науки внесло зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2010 році, згідно до якими тепер надано право особам, які не атестовані з української мови та літератури, складати вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в атестаті. Про це йдеться в наказі Міністерства освіти та науки № 243 від 26 березня 2010 р., оприлюдненому на його сайті.

Міносвіти також регламентувало кількість вищих навчальних закладів і напрямів підготовки (спеціальностей), куди вступник може подати заяву - не більш ніж до п`яти вищих навчальних закладів України та не більш ніж на три напрями підготовки (спеціальності).

Відповідно до внесених змін передбачається врахування середнього бала атестата з округленням до десятих частин бала (за 200-бальною шкалою).

Дані зміни вже зареєстровані Міністерством юстиції України.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на політолога, публіциста Тараса ВОЗНЯКА, дії нинішнього керівництва Міністерства освіти на чолі з Дмитром ТАБАЧНИКОМ сприяють подальшому витісненню української мови з широкого вжитку. На думку політолога, “головна мета міністра ТАБАЧНИКА – не захистити російську, якою й так володіють всі 100% українців, а не дати поширитися українській, заблокувати можливість українській молоді повноцінно вивчати українську мову, а відповідно - творити українську цілісну політичну націю”.

На думку першого директора Українського центру оцінювання якості освіти Лілії ГРИНЕВИЧ, обмеження кількості вищих навчальних закладів, до яких можна подати документи до вступу, звужують права вступників. За її словами, замість того, аби вдосконалити систему прийому та документообігу, нинішнє керівництво Міністерства освіти пішло шляхом звуження прав вступників. За її словами, врахування середнього бала атестата за 200-бальною шкалою при вступі до вишів лише за кілька місяців до вступних іспитів створить додатковий тиск на систему шкільної освіти.