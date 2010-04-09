У Києві паньство гулятиме на чергових ”Шляхетних вечорницях”

16 квітня 2010 року о 19.00, у бальній залі готелю Hyatt у Києві відбудуться чергові «Шляхетні вечорниці» за участю Олега Скрипки.

«Шляхетні вечорниці» цього разу будуть представлені в дусі арт-салону «музичних віталень» знаменитого українського композитора Миколи Лисенка.

Відтворюватимуться часи початку ХХ-го сторіччя. У гості до маестро тоді заходили Марія Заньковецька, Леся Українка, Панас Саксаганський і Федір Шаляпін.

Гості на вечорницях почують класичну музику під акомпанемент рояля C.Bechtein, яскраву ексклюзивну музичну програму від Олега Скрипки «Український романс», а також насолоджуватимуться творчістю української художниці Оксани Мась і брати майстер-клас вальсу відомого хореографа Олексія Литвинова.

Головна мета арт-проекту – популяризація високої української культури і мистецтва, підтримка талановитих майстрів сучасності та юних талантів нового покоління.

Костюм – чорно-біла класика.