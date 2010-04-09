Дівчина Бонда зіграє головну роль у фільмі про Чорнобиль

В Україні стартувала робота над проектом про чорнобильську катастрофу. У головній ролі – українська актриса і подруга Бонда Ольга Куриленко.

Знімають стрічку "Земля забуття" (La Terre Outrage) французи, режисер фільму ізраїльтянка Мішель Боганім, у головній ролі уродженка Бердянська Ольга Куриленко, на інші ролі відібрані російські, а також українські актори, що говорять російською.

У основі сюжету – спогади дівчини, що жила в Прип’яті. Катастрофа 26 квітня 1986 року розвивається на очах головної героїні.

За останні тижні Куриленко проглянула величезну кількість "чорнобильської" кінодокументалістики і прочитала багато спеціальної літератури.

Сценарій зараз у процесі доопрацювання. Безпосередньо в місті Прип’ять знімальна група пробуде зовсім недовго – три дні.

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