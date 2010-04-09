Дівчина Бонда зіграє головну роль у фільмі про Чорнобиль
18:25, 09 квітня 2010Культура
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Знімають французи
|Ольга Куриленко
Знімають стрічку "Земля забуття" (La Terre Outrage) французи, режисер фільму ізраїльтянка Мішель Боганім, у головній ролі уродженка Бердянська Ольга Куриленко, на інші ролі відібрані російські, а також українські актори, що говорять російською.
У основі сюжету – спогади дівчини, що жила в Прип’яті. Катастрофа 26 квітня 1986 року розвивається на очах головної героїні.
За останні тижні Куриленко проглянула величезну кількість "чорнобильської" кінодокументалістики і прочитала багато спеціальної літератури.
Сценарій зараз у процесі доопрацювання. Безпосередньо в місті Прип’ять знімальна група пробуде зовсім недовго – три дні.
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