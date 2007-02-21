Одна з київських радіостанцій оголосила війну Вєрці Сердючці

Радіо Європа FM у понеділок, 19 лютого, оголосила про початок акції культурного опору Вєрці Сердюці як учаснику Євробачення -2007 від України.

Радіостанція Європа FM попереджає: поїздка Андрія Данилка в амплуа Вєрки Сердючки на конкурс Євробачення -2007 року загрожує Європі культурною катастрофою. Україні такий учасник гарантує катастрофічну втрату авторитету і поваги в очах цивілізованих європейців.

"Ми виступаємо не проти безумовно талановитого артиста Андрія Данилка, ми виступаємо проти того, щоб далеко не найкращий зразок постсовдепівського мистецтва створював специфічний імідж України в очах європейців", - повідомила прес-служба радіо Європа FM. Радіостанція, яка протягом багатьох років пропонує слухачам тільки якісний музичний продукт, закликає всіх небайдужих підтримати акцію Ні Євросердючці!.

За даними радіостанції, питання представництва такого персонажа як Вєрка Сердючка на Євробаченні у Фінляндії вже практично вирішено у кулуарах, про що неодноразово повідомлялося з вуст різних представників українського відбіркового комітету.

Свій протест Європа FM не збирається обмежувати лише радіоефірними проектами в рамках акції культурного опору Ні Євросердючці!.Також планується збір підписів, смс-голосування, проведення вуличних акцій протесту та інших законних заходів.