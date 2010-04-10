Міністр культури підтримує дубляж фільмів українською

Обов`язковий дубляж фільмів українською прописаний в законодавстві й підкріплений судовими рішеннями.

Про це заявив міністр культури Михайло Кулиняк в інтерв`ю для "Дзеркала тижня", повідомляє "Українська правда".

Так відповідаючи на питання про те, чи поділяє міністр культури позицію міністра освіти і науки Табачника щодо скасування стовідсоткового дубляжу іноземних фільмів українською мовою, Кулиняк зазначив, що підтримує виключно норми законодавства та рішення судів, прийняті у даній сфері.

"Я поділяю позицію Конституційного суду, який 20 грудня 2007 року постановив: "Іноземні фільми не підлягають розповсюдженню та демонструванню в Україні, якщо вони не дубльовані або не озвучені чи не субтитровані державною мовою", - процитував міністр.

Також він зазначив, що дотримуватиметься рішення Вищого адміністративного суду, який підтвердив законність положення постанови Кабінету міністрів №20 від 16 січня 2006 року про те, що прокатне посвідчення не видається, якщо фільм не дубльований, озвучений або субтитрований державною мовою зі збереженням на фільмокопії звукової доріжки мовою оригіналу.

"Тобто дотримуюсь вердикту суддів та законів України", - зазначив міністр культури.