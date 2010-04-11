Пам`ятник на честь 300-річчя Конституції Пилипа Орлика (фото)
14:00, 11 квітня 2010Культура
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У Бендерах відбулося встановлення пам’ятного знаку
9 квітня 2010 року в Бендерах (на даний час – Придністровська Молдавська Республіка) відбулося встановлення пам’ятного знаку на честь 300-річчя Конституції Пилипа Орлика на території військово-історичного меморіального комплексу «Бендерська фортеця».
|Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко і посол України в Республіці Молдова Сергій Пирожков йдуть до Пам`ятного знаку на честь 300-річчя Конституції Пилипа Орлика
Фото Олександра Заровного / УНІАН
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