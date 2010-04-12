З ”Софії” пропали останки Ярослава Мудрого

Україна, схоже, позбулася одного з важливих історичних артефактів. Знайдені в саркофагу Ярослава останки не мають ніякого відношення до княжого поховання і належать невідомому чоловікові, повідомили газеті "Сегодня" учені. "Уже точно відомо, що кістки знайдені в гробниці – набагато молодші. Останки Ярослава, найімовірніше, пропали. Але нам було строго наказано не розголошувати цю інформацію: керівництво не хоче, щоб про це поки знали", – сказав газеті "один зі співробітників "Софії Київської", де і знаходиться саркофаг.

Нагадаємо, усипальню князя Ярослава Мудрого розкрили у вересні минулого року . Уже тоді вчені здивувалися: у гробниці повинні були бути, крім останків князя, жіночі кістки (ймовірно дружини Ярослава Інгігерди) і череп невідомої трирічної дитини. Але в саркофагу були тільки чоловічі останки.

Офіційно в "Софії" від коментарів ухиляються. "Новини щодо кісток Ярослава є, але ми поки нічого про це не говоритимемо. Попереду ще генетичний аналіз, а до остаточних результатів – жодної інформації про кістки", – сказала замгендиректора з наукової роботи Ірина Марголіна. Підозріло мовчать і в Національному медуніверситеті ім. Богомольця, в якому медичну експертизу кісток повинні були закінчити ще в березні. "Зараз аналізи припинено з об`єктивних причин. За домовленістю з керівництвом "Софії", попередні результати дослідження не коментуватиму", – туманно говорить завкафедрою судмедекспертизи Борис Михайличенко, чим наводить на думку, що в саркофагу таки не Мудрий.

Раніше достовірність кісток не піддавалася сумніву: ученим вдалося побачити по останках патологію ноги, яку Ярославу приписували літописи. Загубитися вони могли і в Росії – уперше гробницю відкрили в 1932 і 1939 роках для складання опису, потім їх передали до Ленінграда, а потім повернули – уже після війни. І лише зараз саркофаг вирішили знову розкрити. "Зрозуміло, чому в "Софії" мовчать. Це дуже неприємна ситуація: розраховували зробити сенсацію, а вийшла пустушка. З заповідника першого спитають, якщо дізнаються про пропажу, адже він відповідає за збереження кісток", – вважає археолог Віталій Козюба. На його думку, зараз співробітники заповідника судорожно шукають кістки в себе у фондах.

"Необов`язково вони загубилися в Росії. Співробітники і керівництво "Софії" міняється. Десь могли недодивитися, втратити етикетку до ящика. А якщо їх все-таки не передали з Пітера, то враховуючи його блокаду під час війни, плутанину, знайти їх буде неможливо", – вважає Козюба. Директор Інституту археології Петро Толочко впевнений: дуже велика вірогідність, що кістки несправжні. "Але тоді вони вже загублені назавжди. Де їх шукати, незрозуміло", – сказав нам Толочко.

Плани на останки Ярослава Мудрого в учених були грандіозними: хотіли зробити гістологічний, медико-анатомічний і генетичний аналізи.

А на основі цих результатів планували встановити точний вік, дату смерті, етнічну приналежність князя, а також хвороби, на які він хворів, і відновити його портрет за допомогою комп`ютерної графіки. Велику частину аналізів уже зробили, залишився тільки генетичний. Його планували провести за допомогою шведських, французьких і німецьких учених.

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