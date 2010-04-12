У Харкові поскражилися Обамі на утиски україномовної громади

Міська влада Харкова через суд домоглася виселення з приміщення українського культурного центру «Спадщина». Він є однією з найстаріших на Харківщині громадських організацій, де вже понад двадцять років реалізують різні культурницькі та освітні проекти, зокрема, навчають українській мові. Судове рішення про виселення у культурному центрі сприйняли як наступ на українськомовну громаду Харкова. Із відкритим листом із цього приводу представники товариства навіть звернулися до Президентів України та Сполучених Штатів.

Наступ на демократію, спроба утиску українськомовної громади та підтримка російськомовного населення – про це Вікторові Януковичу та Баракові Обамі пишуть представники харківського культурного центру «Спадщина».

Рішенням Господарського суду області товариство виселяють із орендованого приміщення по вулиці Сумській 44/2. Саме тут під одним дахом діють одразу кілька громадських організацій, поєднаних спільною метою – задовольнити культурні та освітні потреби українськомовних мешканців міста. Тут діють недержавні курси української мови, краєзнавчі та катехитичні студії, громадська бібліотека, студії гри на бандурі та виходить українськомовна газета «Український простір».

Утім, усі ці проекти тепер під загрозою, розповідає один із лідерів Спілки української молоді, що входить до центру «Спадщина», Роман Черемський. Приміщення, за його словам, центр орендує цілком законно і сплачує за це в міський бюджет щомісяця 2,5 тисячі гривень.

Таку ж суму, згідно з тарифами, затвердженими міськрадою, сплачуватиме за кілька кімнат у будинку будь-який орендар – чи то банк, чи бібліотека. Під виглядом комерційної атаки, на думку представників «Спадщини», намагаються реалізувати політичне замовлення, впевнений Роман Черемський.

«Дискримінаційна політика у харківської міської ради до українських організацій однозначно є. Будь-який проект, що ставить за мету відродження української культури, наражається на серйозні перешкоди. Це є показова розправа, насправді», – каже один із лідерів Спілки української мови.

Позовну заяву щодо виселення «Спадщини» складали в юридичному департаменті міськради. В документі, щоправда, зробили помилку, вказавши невірну адресу культурного центру, каже Роман Черемський. Утім, юридичний казус не став на заваді. Феміда винесла вердикт на користь позивача. Але пояснити причину такого рішення в суді та в юрдепартаменті міськради відмовились.

У керівництві області не помітили жодного утиску

Закиди щодо утиску українських організацій заперечує заступник голови обласної адміністрації Ігор Шурма, один з небагатьох українськомовних чиновників Харкова. На його думку, проблема є штучною, і її використовують для нагнітання ситуації.

«Мені важко сказати, що стоїть сьогодні за судовими рішеннями і майновими суперечками. Мені видається, що швидше цю тему використовують для нагнітання ситуації. Однак хочу наголосити, що я за чотири роки жодного випадку утисків якихось українськомовних організацій абсолютно не спостерігаю. Говорити про утиски чи преференції для певної категорії людей, я вважаю, недоречно, бо той, хто хоче розмовляти українською, той розмовляє», – каже Ігор Шурма.

Товариство «Спадщина» тим часом подало апеляцію до суду і в разі примусового виселення готове охороняти будівлю і вдень, і вночі.

Радіо Свобода