«Джаз-кабаре» триває: Скрипка дасть ще два концерти

Чутки про «щось нове, грандіозне та несподіване від Олега Скрипки» ходили містом ще з минулої осені, відколи побачив світ компакт-диск під назвою «Серце у мене вразливе...». На презентації платівки окремі щасливчики вперше отримали змогу почути та побачити виступ нового музичного проекту під назвою «Джаз-кабаре Олега Скрипки».

І ось настав час великої київської прем’єри – відразу три концерти відбулися у київському мюзік-холі «Салліван Рум Київ». Українська естрадна лірика 30х – 40х років, музика кіно, найвідоміші світові хіти та експресивні рок-номери органічно переплелись у новій сольній програмі Олега Скрипки та його джаз-бенду. Три вечори поспіль чималенький «Салліван» був заповнений під зав’язку, а квитки на останнє шоу зникли з кас іще за тиждень до події.

«Сторіччя тому кабаре було аналогом сучасних модних клубів та тусовок, а музична складова концертів гармонійно поєднувала такі тодішні актуальні напрямки, як традиційний джаз, міський романс та оперета, – розповідає Олег Скрипка. – Пізніше в рамках жанру була сформована естетика бродвейських мюзиклів, різноманітних еротичних шоу та навіть рок-н-ролу, адже саме з кабаре пішла традиція «танців на п’яних столах». Ось чому саме сьогодні, у часи шаленої еклектики, мені здалось надзвичайно цікавим спробувати відродити цей жанр, але вже за допомогою сучасних музичних форм».

Проте «потрійного удару» виявилось замало і заплановані три вечори з Олегом Скрипкою автоматично перетворились на «П’ять вечорів» – кількість відгуків і прохань не спиняти традицію перевершили всі очікування. Отже, 15 і 22 квітня «Джаз-кабаре Олега Скрипки» знову запрошує всіх шанувальників джазу, ретро та душевної пісні на зустріч у «Салліван Румі».