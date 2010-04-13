Україна має припинити ”експорт” своїх талановитих митців

Віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО привітав організаторів і учасників Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра.

"Україна має велике виконавське минуле, свідченням якого є саме прізвище Горовиць. Україна має і не менш визначне музичне сьогодення", - зазначив у своєму вітальному слові В.СЕМИНОЖЕНКО.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що конкурс молодих піаністів має вищу мистецьку шкалу і визнаний у світі. Він також упевнений, що в України велике майбутнє, і переможці цього конкурсу будуть прикрашати найвідоміші світові сцени.

"Усі ми мріємо, щоб Україна перетворилася з вічного "експортера" талантів на центр тяжіння світового культурного простору. Сьогоднішній конкурс – важливий крок на цьому шляху", - вважає В.СЕМИНОЖЕНКО.